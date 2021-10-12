Жители Кубани теперь могут звонить без мобильной связи

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Абонентам МегаФона в Краснодарском крае стал доступен новый сервис голосовой связи Voice Over Wi-Fi. Он позволяет звонить через сети Wi-Fi даже в помещениях, где затруднено проникновение сигнала сотовой связи, а Wi-Fi подключение устойчиво. Голос собеседника при этом звучит идеально четко.

Традиционно голосовую мобильную связь обеспечивают сети стандарта 2G, 3G, а с недавних пор еще и 4G. Однако в подвальных помещениях и на цокольных этажах сигнал может быть слабый из-за толстых бетонных стен. В этом случае краснодарские абоненты МегаФона могут подключиться к ближайшей доступной сети Wi-Fi и совершить звонок без использования мессенджеров. Новый виток эволюции мобильной связи называется «голос поверх Wi-Fi» - Voice Over Wi-Fi, или сокращенно VoWi-Fi.

«Сервис VoWi-Fi поддерживают большинство современных смартфонов. При этом нужно убедиться, что технология включена в настройках гаджета — при ее активации на дисплее высвечивается оператор MegaFon Wi Fi. После этого абоненту не нужно ничего делать – умный телефон сам выберет нужную сеть для лучшего качества связи», - рассказывает Олег Постных, директор по реализации проектов МегаФона на Кавказе.

Сервис доступен на операционных системах iOS и Android. На аппаратах Apple приоритет отдается технологии VoLTE, чтобы телефон выбрал VoWi-Fi, функция VoLTE должна быть выключена. А на телефонах с Android напротив - в приоритете VoWi-Fi. Звонки через сети Wi Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и входят в пакет минут тарифного плана. Соединение возможно с абонентами любых операторов связи.