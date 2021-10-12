На Кубани с 14 октября стартует программа обучения для экспортеров

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае планируется реализация программы обучения предпринимателей для поставки продукции на зарубежные рынки. Подготовка экспортеров начнется 14 октября Центром поддержки экспорта и Школа экспорта Российского экспортного центр. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Организация создана в крае 10 лет назад. Центр помогает предпринимателям правильно организовывать выход на зарубежные рынки.

– Развитие экспорта - одна из приоритетных задач экономики края. В 2020 году регион смог сохранить несырьевой экспорт на уровне 2018 года – 4,3 млрд долларов. В этом году развитие продолжилось: за полгода экспортировано товаров на 3,86 миллиарда долларов, что на 31% больше, чем за прошлый год, – отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Обучение стартует уже 14 октября, а количество мест ограничено. Более подробную информацию можно получить у специалистов Центра поддержки экспорта Краснодарского края по телефону: 8 (861) 231-10-60.