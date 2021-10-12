В Крыловском районе Кубани завершено благоустройство парка

В парке площадью 20 тысяч квадратных метров обновили тротуары, освещение, оборудовали детские и спортивные площадки Фото: пресс-служба администрации региона

В Крыловском районе Краснодарского края завершилось благоустройство парка. Территория площадью 20 тысяч квадратных метров расположена в селе Шевченковском. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

В частности, в парке на тротуарах уложили плитку, обновили систему освещения, оборудовали детские и спортивные площадки, а также установили лавочки. На территории планируется провести озеленение.

Кроме обустроенного парка, в муниципалитете в прошлом году завершили обновление парк в станице Новопашковской и территорию около Дома культуры в станице Новосергиевской. Всего в регионе в текущем году запланировано благоустроить 232 муниципальные зоны, а в 2022 году – 219.