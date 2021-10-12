Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 октября 2021 14:44

В Калининском районе Кубани велосипедист погиб под колесами легковушки

От полученных травм мужчина скончался на месте
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба ГИБДД по краю

Фото: пресс-служба ГИБДД по краю

В Калининском районе Кубани в ДТП погиб велосипедист. Мужчина попал под колеса проезжавшей легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Накануне в темное время суток 56-летний мужчина проезжал на велосипеде. В это время по за рулем Ford Fusion ехал 31-летний водитель, который совершил наезд.

-От полученных травм велосипедист скончался до приезда медицинской помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.