В Калининском районе Кубани велосипедист погиб под колесами легковушки

Фото: пресс-служба ГИБДД по краю

В Калининском районе Кубани в ДТП погиб велосипедист. Мужчина попал под колеса проезжавшей легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Накануне в темное время суток 56-летний мужчина проезжал на велосипеде. В это время по за рулем Ford Fusion ехал 31-летний водитель, который совершил наезд.

-От полученных травм велосипедист скончался до приезда медицинской помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.