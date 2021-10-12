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Происшествия12 октября 2021 15:01

В Новороссийске пьяный мужчина едва не убил сына бывшей сожительницы

Подростка госпитализировали с ножевыми ранениями
Светлана ОВДЕЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Новороссийске пьяный мужчина изрезал сына бывшей сожительницы. Подросток пытался заступиться за мать, в ходе чего гость напал на него с ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 35-летний приезжий из одной из стран Центральной Азии пришел домой к бывшей сожительнице. Между женщиной и пьяным гостем завязался конфликт, а на защиту матери пришел ее 16-летний сын. В это время бывший сожитель схватил нож и не менее 5-ти раз ударил им подростка, однако парню удалось сбежать. А женщина вызвала «скорую» и правоохранителей. Пострадавшего госпитализировали с ножевыми ранениями.

- В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье покушения на убийство подростка. Обвиняемый заключен под стражу, расследование продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.