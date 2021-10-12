ДТП со школьным автобусом произошло в Славянском районе Кубани

Фото: пресс-служба ГИБДД по краю

Это происшествие случилось днем 12 октября. В Славянском районе Кубани произошло ДТП со школьным автобусом и грузовым авто. Авария, как стало известно, случилась на трассе "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк". Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГИБДД по краю

Предварительно, школьный автобус не уступил дорогу ГАЗели и столкнулся с грузовиком. На момент аварии детей в салоне не находилось. А ГАЗель от удара загорелась: задействована пожарная бригада.

- В результате ДТП никто не пострадал, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в УГИБДД по Краснодарскому краю.

На месте столкновения работают сотрудники ГАИ. Выясняются обстоятельства произошедшего.