На Кубани поучаствовать в переписи населения можно электронно

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Жители Краснодарского края могут пройти перепись населения в цифровом формате. Для нововведения в офисах МФЦ оборудуют переписные участки. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Переписаться можно с помощью специальных планшетов, на которых заполняются электронные анкеты, либо на портале Госуслуги. Всего в крае организуют более 1,7 тыс. переписных участков, порядка 10 тыс. счетных и 61 участок в МФЦ.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. Для работы задействуют более 1,3 тысячи волонтеров.