Без света в Краснодаре остаются жители Прикубанского и Карасунского округов

Фото из архива КП

В Краснодаре без света остаются жители сразу в двух городских округах. Подача электричества прекратилась в нескольких домах Прикубанского и Карасунского округов. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Так, в Прикубанском округе без света остаются 1800 человек, в том числе 625 детей: при ремонте улицы Московской здесь повреждены два подземных кабеля. В Карасунском округе свет погас в 37 жилых домах и на 4 социальных объектах.

На местах поломок работают специалисты. Восстановить электроснабжение запланировано в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:

8(861)214-33-39 – Прикубанский округ

8(861)214-33-38 – Карасунский округ