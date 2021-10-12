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Общество12 октября 2021 17:59

Из Краснодара ежедневно вывозят 15,3 тысяч кубометров мусора

Об этом сообщают в городской администрации
Евгения СОРОКА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Из Краснодара каждые сутки вывозят 15,3 тысяч кубометров мусора. Такие цифры приводят в администрации города.

Отходы жителей кубанской столицы вывозят оранжевые машины каждое утро. С контейнерных площадок забирают порядка 13,5 тысяч кубометров коммунальных отходов и 1,8 тысяч кубометров крупногабаритного мусора.

Согласно «мусорной реформе», владелец земельного участка отвечает за его содержание, в том числе, уборку мусора и контейнерной площадки.

- Это может быть предприятие, которому принадлежит участок или жители многоквартирного дома на отмежеванной территории, — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко. - Администрация обеспечивает только чистоту на общедоступных контейнерных площадках.

Кстати, заключать договоры на вывоз мусора и контролировать качество уборки должны управляющие компании.