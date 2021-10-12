Акция «Культурный марафон» стартует на Кубани с 8 ноября

Фото из архива КП

Акция «Культурный марафон» пройдет в Краснодарском крае с 8 ноября по 10 декабря. В 2021 году она посвящена кинематографу, сообщает пресс-служба образовательной инициативы Яндекса.

Участники акции – школьники, учителя, родители - пройдут онлайн-тест с интерактивными заданиями, который поможет изучить, как снимается кино, как режиссеры управляют эмоциями людей. Подчеркивается, что акция посвящена первому киносеансу в России, который состоялся 125 лет назад.

В прошлом году в «Культурном марафоне» участвовало боле 130 тысяч кубанских школьников, а край вошел в тройку самых активных регионов. Ежегодная акция, проводимая в 2020 году, была посвящена культуре народов России.

- Цель проекта «Культурный марафон»— вовлекать школьников в культурный контекст и увлекать новыми «предметами». В прошлом году в проекте поучаствовало 860 тысяч учеников и 28 тысяч преподавателей, - говорится в сообщении пресс-службы образовательной инициативы Яндекса.