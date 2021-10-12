На трассе «Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк» ограничено движение из-за аварии

Движение на трассе ограничено. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края

На трассе "Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк" ограничено движение транспорта. Здесь произошло серьезное ДТП, перекрывшее дорогу. На месте дежурят два экипажа автоинспекторов, которые направляют автомобили в объезд через ст. Курчанскую, сообщили в ГУ ГИБДД МВД РФ.

Авария произошла 12 октября в 15.00. По предварительным данным 26-ти летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114», во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ 21140», который от удара отбросило уже на едущий рядом «Хендай Солярис». Автомобиль «Хендай» по инерции вынесло на другую полосу, где водитель не смог увернуться от едущего навстречу «ВАЗ 21120». В итоге, в ДТП пострадали 4 автомобиля.

Пассажир «ВАЗ 21140» скончался на месте . Водители «ВАЗ 2114» и «ВАЗ 21140» получили тяжелые травмы и сейчас находятся в больнице г. Темрюка под наблюдением врачей.

Напомним, что также днем 12 октября в Славянском районе произошла еще одна авария. Столкнулись школьный автобус и грузовик. Предварительно, в ДТП виноват водитель автобуса, он не уступил дорогу ГАЗели и врезался в грузовое авто. На момент аварии детей в салоне не было. ГАЗель от удара загорелась.