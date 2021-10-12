В Краснодарском крае в массовой аварии с четырьмя автомобилями погибла женщина

В массовой аварии погибла женщина. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края

В Краснодарском крае на трассе по дороге в Темрюк случилось ДТП с участием четырех автомобилей. Как сообщили в ГУ ГИБДД МВД РФ по региону, авария произошла 12 октября примерно в 15.00.

26-летний водитель «ВАЗ 2114» время обгона выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в автомобиль «ВАЗ 21140». От удара «Ладу Самару» отбросило на идущий рядом «Хендай Солярис», который инерцией вынесло навстречу «ВАЗ 21120».

В итоге, в аварии погибла пассажирка «Лады Самары», водители этого автомобиля и «четырнадцатой» были доставлены в больницу г. Темрюка с тяжелыми травмами.