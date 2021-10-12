В Анапе сносят незаконно возведенные торговую галерею и гостиницу

В Анапе сносят самострои. Фото: пресс-служба администрации Анапы.

В центре Анапы сносят незаконно возведенные объекты. Кофейня, магазин и гостиница принадлежат одному владельцу, которые не смог объяснить, как эти заведения появились на пересечении ул. Крымской и Гребенской. Разрешительных документов на строительство объектов у мужчины не оказалось.

- Идет демонтаж незаконных коммерческих объектов. По решению суда осуществляется снос кофейни, за ней последуют – магазин и гостиница. Эти коммерческие объекты были возведены незаконно, - прокомментировали в пресс-службе администрации Анапы.

Снести самовольно возведенные здания их владелец должен был еще в 2019 году по решению Анапского городского суда. Теперь за дело принялись судебные приставы, которые пригнали к торговой галерее тяжелую строительную технику и приступили к демонтажу. Предприниматель должен будет погасить многомиллионную задолженность перед городским бюджетом из-за неисполнения судебного приказа.