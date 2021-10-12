Планы на капремонт многоэтажных домов в 2022 году утверждены во всех районах Краснодарского края

В Краснодаре продолжается программа по капремонту многоэтажек. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае утвердили полный план по капремонту многоэтажных жилых домов, который пройдет в 2022 году. Замена инженерных сетей, кровли, ремонт подъездов и многое другое ожидает 642 многоквартирных дома.

– Уже сегодня, зная перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в 2022 году, мы можем приступать к конкурсным процедурам по отбору подрядчиков, а затем – к работам, – рассказал вице-губернатор края Александр Трембицкий.

На капитальный ремонт домов зарезервировали около 3 млрд рублей. Больше всего домов, нуждающихся в полном ремонте, находятся в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. Порядка 800 млн рублей будет истрачено на обновление инженерных коммуникаций. 389 млн рублей будут задействованы для замены лифтов. Остальная часть суммы необходима для ремонта кровли и фасадов аварийных многоквартирников.