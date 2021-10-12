Ремонт улицы Черкасской в Краснодаре почти завершен

В Краснодаре заканчивается ремонт ул. Черкасской. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре подходят к концу работы на ул. Черкасской. Капитально отремонтировали участок от ул. Восточно-Кругликовской до ул. им. Героев-Разведчиков. Движение для частного автотранспорта уже открыто. Пассажирские автобусы пустят после того, как установят остановочные павильоны.

- Это первая дорога, где работы по реконструкции и капитальному ремонту профинансированы за счет облигационного займа. На Черкасской выполнили большой объем работ, но самое главное — расширили дорогу до трех полос движения, что очень важно для пропускной способности этого востребованного участка, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Также в Краснодаре из средств, привлечённых путём облигационного займа, идет капитальный ремонт еще трех улиц: проспекта Константина Образцова, проезда Константина Образцова и улицы им. 40 Победы. В скором будущем приступят к реконструкции Почтового тракта от х. Копанского в сторону Западного Обхода.