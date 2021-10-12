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Общество12 октября 2021 20:54

В Геленджике появится карбоновый полигон

Это природная территория с уникальной экосистемой для проведения научных исследований
Евгения ХАЛИКОВА
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В Геленджике будут изучать поглощение парниковых газов. Фото: @minobrnauki.gov.ru

В Геленджике будут изучать поглощение парниковых газов. Фото: @minobrnauki.gov.ru

В Геленджике появится единственный в регионе карбоновый полигон. О создании научно-испытательской площадки заявил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, система карбоновых полигонов в России создаётся в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата.

- Создание карбоновых полигонов является мировым трендом. В России они только начинают развиваться. Первоначально они появятся в четырёх российских вузах, и мы сможем закрыть плановую потребность в кадрах для работы на карбоновых полигонах, – рассказал Дмитрий Чернышенко.

Полигоны представляют собой природные территории с уникальной экосистемой, где ученые будут проводить исследования по измерению выбросов и поглощения парниковых газов.