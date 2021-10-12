На Суджукской косе появился пляж для инвалидов

В Новороссийске установили пандус для спуска в море на инвалидных колясках. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

На Суджукской косе завершили обустройство пляжа для инвалидов. К реализации проекта «Берег добра» приступили в начале лета 2021 года. 12 октября администрация Новороссийска объявила об установке главного элемента парапляжа – специального пандуса, который облегчит спуск в море людям в инвалидных колясках.

- Раньше для людей с инвалидностью купание в море было сопряжено со многими трудностями, а для кого-то и вовсе не доступно. Теперь барьеры сняты. К воде можно подъехать и на коляске. Можно и плавать, - рассказали в администрации Новороссийска.

Благотворительный фонд «Сердца поколений» с проектом «Берег добра» выиграл национальный грант. На эти средства и был создан специализированный пляж для людей с ограниченными возможностями.