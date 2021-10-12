В Краснодарском крае необходимо привить от коронавируса 80% населения

В Краснодарском крае следует привить 80% населения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае задали новую планку для вакцинации населения региона. Уже к концу ноября 2021 года необходимо привить 80% населения. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности главного санитарного врача по Краснодарскому краю Виктор Егоров. Как сообщили в администрации Краснодарского края, это вынужденная мера, связанная с ростом количества заражений COVID-19.

- Обязательная вакцинация коснется 80% сотрудников сфер здравоохранения, туристической индустрии, образования, общепита, сферы бытового обслуживания, торговли и транспорта, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сделать прививки от коронавируса также обяжут студентов старше 18 лет, государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу. Обратиться в пункт вакцинации следует до 15 ноября.

В регионе работают несколько сотен пунктов вакцинации. Для удобства людей создан чат-бот @vac23_bot, который подскажет, в каком пункте меньше очередь.