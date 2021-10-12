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Происшествия12 октября 2021 22:30

В Краснодаре машина скорой помощи попала в аварию

По сведениям полицейских, неотложка с включенными проблесковыми маячками мчалась на красный сигнал светофора
Евгения ХАЛИКОВА
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Скорая помощь в Краснодаре допустила проезд на красный сигнал светофора

Скорая помощь в Краснодаре допустила проезд на красный сигнал светофора

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре карета скорой помощи попала в аварию. ДТП случилось 12 октября в 19:17. Как сообщили в УМВД Краснодара, 49-летний водитель неотложки мчался с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом по улице Сормовской.

- На пересечении с улицей Лизы Чайкиной водитель допустил проезд на запрещающий сигнал, светофора в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mazda под управлением 67-летнего местного жителя, - рассказал начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших. Полицейские проводят проверку и устанавливают все подробности случившегося.

ДТП с участием скорой помощи в Краснодаре.