В Краснодаре машина скорой помощи попала в аварию

Скорая помощь в Краснодаре допустила проезд на красный сигнал светофора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре карета скорой помощи попала в аварию. ДТП случилось 12 октября в 19:17. Как сообщили в УМВД Краснодара, 49-летний водитель неотложки мчался с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом по улице Сормовской.

- На пересечении с улицей Лизы Чайкиной водитель допустил проезд на запрещающий сигнал, светофора в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mazda под управлением 67-летнего местного жителя, - рассказал начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших. Полицейские проводят проверку и устанавливают все подробности случившегося.