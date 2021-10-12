Уже четыре учреждения культуры в Сочи присоединились к проекту «Пушкинская карта»

Учреждения культуры Сочи присоединились к проекту "Пушкинская карта". Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи к национальному проекту «Пушкинская карта» присоединились четыре учреждения культуры. Программа стартовала 1 сентября 2021 года на территории всей страны. «Пушкинская карта» - это виртуальная или физическая банковская карта, которую выдают молодым людям от 18 и до 23 лет. На карту раз месяц государство перечисляет до 3000 рублей. Потратить деньги можно на походы в учреждения культуры, участвующие в проекте. В Сочи «Пушкинскую карту» уже принимают в Сочинском концертно-филармоническом объединении, Новом театре Сочи, Доме культуры «Центральный» и в Художественном музее. В ближайшее время присоединятся Музей истории города-курорта Сочи и Музей имени Н. Островского.

– Очень важно, чтобы молодежь нашего города была максимально проинформирована об этой возможности. Тем более, что это – очень доступный и полезный сервис. Задача управления культуры – обеспечить интересный репертуар для молодых людей, проработать вопрос с нашими режиссерами, авторами произведений, чтобы их постановки, спектакли и концерты были полезными, актуальными для нового поколения, прививали духовные ценности и любовь к искусству, – рассказал глава города Алексей Копайгородский.

Оформить карту можно на портале «Госуслуги» либо же в отделениях «Почты Банка». При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.