Замглавы Белореченского района наказан прокуратурой за «филькину грамоту»

В Белореченском районе чиновник заплатит штраф за "филькину грамоту". Фото:epp.genproc.gov.ru

Заместитель мэра Белореченского района наказан за бездействие. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, чиновник получил обращение местного жителя, однако не отнесся к нему со всей серьезностью.

- Установлено, что заявителю заместителем администрации Белореченского района направлен ответ, который в нарушение действующего законодательства не содержал информации по всем доводам обращения и правового обоснования выводов уполномоченного органа, - рассказали в Белореченской межрайонной прокуратуре.

Заместитель главы муниципалитета привлечен к административной ответственности и наказан штрафом в размере 5 тыс. рублей. Заявитель, обратившийся в районную администрацию с просьбой, получил развернутый и полный ответ на свое обращение.