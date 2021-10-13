Фермеры Краснодарского края закупают свыше 400 сельхозмашин в год

В администрации Краснодарского края обсудили обновление парка комбайнов и тракторов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край занимает лидирующие позиции по обновлению парка сельскохозяйственной техники. В регионе насчитывается более 28,9 тыс. тракторов и 7 тыс. зерноуборочных комбайнов. Развитие сотрудничества губернатор Вениамин Кондратьев обсудил с главным исполнительным директором крупной машиностроительной компании.

– Именно с вашей компанией был заключен первый в России специнвестконтракт. Во многом благодаря заводу в крае растут темпы производства сельхозмашин – за пять лет почти в 1,5 раза. Вы достигли высокой локализации в производстве комбайнов. Но аграриям для полноценной работы необходима и другая техника. Мы готовы сделать все необходимое, чтобы компания развивалась, а именно – помогать в расширении и локализации производства тракторов в крае, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Главный исполнительный директор концерна подчеркнул, что Кубань- очень важный рынок сбыта и они прислушаются к пожеланиям главы региона.