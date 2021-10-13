Узнали, где будут отключения света в Сочи 13 октября 2021

В Сочи продолжаются плановые отключение электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масштабный планово-технический ремонт электрооборудования требует некоторых жертв от сочинцев, привыкших к благам цивилизации. Смириться с ограничениями подачи электроэнергии придется жителям Адлерского района, проживающим на улицах: Лесовод, 10 лет Октября, Бестужева, Брянская, Дубовая, Клубная, Пастушечья, Пензенская, Тихая, Чайная, Гастелло, Котовского, Ереванская, Мира, в переулке Аэровокзальном, по улицам Банановая, Лазурная Долина, Петрозаводская, Вологодская, Междуреченская, Мостовая. Также не будет света в садовых товариществах «Горный сад», «Лесовод», «Луч», «Норильск», «Вега», «Ромашка» и «Магнолия».

В Хостинском районе электрики проведут замену электрооборудования на улицах Абовяна, Черешневой, Армянской, Мичурина, Леселидзе и на переулках Бригадный и Табачный. Будет темно в домах, расположенных в садовых товариществах «777», «Заря», «Перспектива», "Зефанос", "Вишневый", «Дальний Кочан» и в селе Каштаны.

В Центральном районе заранее задуматься о подзарядке гаджетов придется обитателям улиц Альпийская, Виноградная, Восточная и Санаторная, не будет света и в переулке Виноградном. Начнется день с отключения электроэнергии у владельцев недвижимости в садовом товариществе «Железнодорожник»

В Лазаревском районе веерные отключения электроэнергии запланированы в поселке Лоо на улице Азовской.