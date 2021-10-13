В Сочи сын украл у больного отца 1,2 млн рублей и проиграл на ставках

Расследование дела продолжается

В полицию Сочи обратился мужчина, он рассказал, что с его счетов пропала крупная сумма денег – 1,2 млн рублей. Выяснилось, что деньги похитил 26-летний сын заявителя. Он все средства «слил» на ставках в букмекерской конторе.

- Молодой человек воспользовался тем, что отец длительное время находился на лечении в больнице. Он через мобильное приложение в течение двух месяцев переводил деньги с его банковского счета на свой. Все похищенные средства проиграл на ставках на спорт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД России.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.