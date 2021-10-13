В Сочи открыли отремонтированный фонтан «Два якоря» в Комсомольском сквере

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Фонтан «Два якоря» в Комсомольском сквере Сочи был закрыт на реконструкцию. В нем сделали гидроизоляцию, чашу облицевали мозаикой, борта выложили из мрамора. Кроме того, заменили насосы, трубопроводы, форсунки, установили новую фильтрацию воды и освещение. Обновленный фонтан отрыли накануне.

- Теперь фонтан сопровождается световым шоу. В ближайшее время здесь запланирована замена уличной мебели, - отметили в пресс-службе мэрии.

Добавим, что название фонтана появилось из-за старинных якорей, которые подняли со дна Черного моря в 70-х годах прошлого века и установили в основу конструкции.