В Сочи прошел чемпионат по юнифайд-мини-футболу

В Сочи завершился чемпионат по юнифайд-мини-футболу. В соревнованиях приняли участие 12 команд со всей страны. Команды были укомплектованы по всем правилам юнифайд-спорта: атлетами с ментальными особенностями и ребятами без таких особенностей, которые выступают партнерами.

- Сочи уже не первый раз принимает подобные футбольные турниры среди особенных спортсменов. Мы рады, что участники из разных регионов страны в этом году достойно разыграли награды финального этапа Всероссийских соревнований и посетили олимпийскую столицу России, вписали свои имена в спортивную историю Специальной Олимпиады России, - рассказал заместитель начальника управления социальной политики администрации города Сочи Ильгам Асланов.

Соревнования длились четыре дня - с 7 и по 12 октября. В женском дивизионе победа досталась команде из Свердловской области. Второе место заняли спортсменки из Владимирской области, а бронза досталась Татарстану.

Среди мужских команд места на пьедестале распределились следующим образом: золото у Владимирской области, серебро у хабаровчан и бронзу завоевала команда из Свердловской области. Все участники получили почетные грамоты.