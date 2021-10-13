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Общество13 октября 2021 9:34

В Адыгее запустили новый маршрут по памятным и историческим местам

Первая экскурсия уже состоялась
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/muratkumpilov

Фото: instagram.com/muratkumpilov

Новый экскурсионный маршрут «Адыгский очаг» запущен в Майкопе. По памятным и историческим местам уже прошли первые туристы. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

- Экскурсии ведутся с использованием современного иммерсивного аудиооборудования. Участники маршрута поднимаются на смотровую площадку «Единение и Согласие». С нее открывается вид на мечеть, филармонию, национальный музей и здание правительства республики, - рассказал Кумпилов.

Также в Адыгее планируется создать медиапортал для онлайн-прогулок по столичному городу республики в 3D-формате.