Погода на 13 октября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 23 градусов

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Бабье лето на Кубани продолжается. Уже третьи сутки подряд температура воздуха в Краснодаре не опускается ниже 20 градусов.

Синоптики убеждают, что резкое потепление еще впереди. Благодаря ему на курортах Кубани даже продолжается бархатный сезон.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 13 октября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что максимальная температура воздуха днем составит плюс 23 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 11 м/с.