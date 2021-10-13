Ущерб из-за незаконного уничтожения деревьев в Цемесской роще Новороссийска оценили в 600 тысяч рублей

В ближайшее время материалы будут направлены в суд

В начале сентября в Цемесской роще Новороссийска проводились земляные работы. Техникой на памятнике природы неустановленные лица уничтожили 11 деревьев. Ущерб в минприроде региона оценили в 600 тысяч рублей.

- Нарушен режим особо охраняемой природной территории, возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время устанавливаются виновные лица, вырвавшие с корнем деревья на территории памятника природы. Расследование дела продолжается.