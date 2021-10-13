При капремонте дома в Геленджике подрядчик похитил 5 млн рублей

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При проведении работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по улице Тельмана в Геленджике похитили более 4,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

- Подрядчик завысил стоимость работ при ремонте систем холодного и горячего водоснабжения, а также системы водоотведения. Несмотря на указанные обстоятельства, работы включены в акты о приемке, которые оплачены из фонда капремонта, - отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.