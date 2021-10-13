Около 4 тысяч школьников Кубани пройдут обучение на базе мобильных «Кванториумов»

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Четыре передвижных лаборатории «Кванториум» работают в этом году в Краснодарском крае. Машины оснащены высокотехнологичным оборудованием. До конца учебного года на их базе пройдут обучение по программам инженерной направленности около 4 тысяч кубанских школьников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Мобильные «Кванториумы» запущены в рамках нацпроекта «Образование». Сейчас машины находятся в сельских школах Анапы, Кавказского, Славянского и Выселковского районов. До конца года они объедут 24 района, - отметили специалисты.

Ребята в сельской местности и труднодоступных территориях проходят двухдневные интенсивы. Школьников обучают информационным технологиям, промышленной робототехнике и дизайну, аэротехнологии.