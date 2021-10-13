Компания из Краснодарского края заключила контракт на экспорт гречки в Армению на 2 млн долларов

Рекордный экспортный контракт по поставке гречневой крупы Фото: Виктор Гусейнов

На выставке «Армения Expo 2021» представители Краснодарского края заключили крупный контракт на 2 млн долларов. Кубанская агрокомпания договорилась о поставках гречки в страну Закавказья. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель.

- Сумма сделки почти в десять раз превышает весь стоимостной объем экспорта гречки с Кубани в Армению за 2020 год. В тот год экспорт составил 221 тысячу долларов, - цитирует вице-губернатора края ТАСС.

Стоит отметить, что Краснодарский край занимает восьмое место в рейтинге регионов страны по объему экспорта в Армению.