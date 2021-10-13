Краснодар вошел в число пяти регионов-лидеров по росту цен на вторичное жилье

Фото из архива КП

Краснодар вошел в пятерку регионов-лидеров по росту цен на вторичное жилье. Стоимость «вторички» в краевой столице за сентябрь поднялась на 4,3%, а город расположился на четвертой строке рейтинга. Такие данные приводит «Росбанк».

Всего в текущем году быстрое подорожание жилья отмечено на Кубани. Так, в Краснодаре за прошедший период стоимость квадратного метра увеличилась почти на 50%, а в Сочи показатель составил 77,5%.

Согласно озвученному рейтингу по ценам на вторичное жилье в России, первое место занимает город Чебоксары, второе место – Владивосток, а на третьей позиции расположился Сыктывкар. В пятерку лидеров вошел Архангельск, а Майкоп попал в десятку рейтинга.