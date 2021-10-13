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Происшествия13 октября 2021 11:33

В Сочи спасатели дважды выезжали на помощь туристам в лес

Одна отдыхающая повредила ногу, другой – упал в обрыв
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС РФ

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС РФ

За прошедшие сутки спасатели дважды выезжали на помощь людям в горно-лесную местность Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

- Накануне вечером в лесу неподалеку от поселка 3-я Рота 39-летнняя женщина поскользнулась на тропе и повредила левую ногу. Ее пришлось выносить к дороге на носилках. Затем спасатели на служебном автомобиле доставили туристку в поселок Дагомыс, где ее передали скорой, - отметили в спасательном отряде.

А ближе к полуночи поступило сообщение из Адлерского района. В районе поселка Казачий Брод 19-летний молодой человек не заметил в темноте крутой спуск, оступился и скатился вниз по мокрому оврагу около 10 метров. Пострадавшего эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения.