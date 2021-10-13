Более тысячи переписчиков задействуют во Всероссийской переписи населения в Сочи

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В Сочи для Всероссийской переписи населения задействуют 1016 переписчиков. Каждый из них оформит порядка 500 жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В обязанностях переписчика – представиться и объяснить цель визита, показать удостоверение. Специалист должен иметь при себе портфель синего цвета с обозначением «Росстат», шарф с «ПН-2020» и жилет со светоотражающими знаками. Переписчик работает с планшетом без получения от граждан личных данных.

Жители могут поучаствовать в переписи в цифровом формате: для этого с 15 октября по 8 ноября необходимо заполнить переписные листы на Госуслугах с получением QR-кода. Затем его нужно показать пришедшему переписчику. Стационарных пунктов в городе оборудовано 6, в частности, в Адлерском, Лазаревском, Хостинском и Центральном районах.

С дополнительной информацией о переписи населения можно ознакомиться, позвонив на горячую линию с 9:00 до 21:00 по телефону +7-800-707-20-20.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи в период Всероссийской переписи населения оборудуют 175 участков. Она пройдет с 15 октября по 14 ноября.