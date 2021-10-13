Орлята изучают технологии будущего на стыке искусства и науки.

Во Всероссийском детском центре реализуется программа «Наука будущего». Дети России постигают самые перспективные направления технологического мейнстрима под руководством преподавателей Московского политехнического университета.

«Наука будущего» собрала в «Орленке» детей из 22 регионов страны. Все они имеют достижения в проектной деятельности по направлениям научно-технического, инженерного, IT- и техно-гуманитарного творчества. В ходе смены мальчишки и девчонки готовятся к большим вызовам: знакомятся с востребованными профессиями современности, изучают актуальные технологии и создают инновационные проекты с их применением.

«Несомненным достоинством этой программы является преподавательский состав, который работает с ребятами. Специалисты Московского политехнического университета дают участникам смены возможность выйти за рамки школьного уровня изучаемых дисциплин и взглянуть на них под профессиональным углом. Кроме того, уникальной является тематика занятий, объединяющая науку, технологии, искусство и культуру в целом – дети учатся смотреть на мир шире, видеть причинно-следственные связи и понимать процессы взаимопроникновения тенденций. Это поможет им лучше ориентироваться в многогранном и информационно насыщенном обществе будущего», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

В течение смены орлята знакомятся с технологиями будущего на стыке науки и искусства (science-art). Ребята проходят обучение по нескольким модулям, среди которых виртуальная и дополненная реальность, работа с полимерными материалами, проектирование и программирование гаджетов, а также разработка собственных логотипов.

В процессе занятий мальчишки и девчонки сами создают дополненную реальность в мобильных приложениях, мастерят светильники, оформляя абажуры из полимерных пластин, проектируют запрограммированную модель маятника Ньютона, придумывают дизайн логотипа и учатся наносить его техногенным способом. Новые умения и навыки, полученные в ходе освоения модулей, орлята применяют на практике и представляют результаты своей работы в итоговых проектах.

Занятия для орлят проводят преподаватели Московского Политеха с опытом междисциплинарной и политехнической деятельности. Специалисты вуза вовлекают орлят в развитие нового направления проектной деятельности, объединяющего науку и искусство.

Также ребята проходят курс по развитию гибких навыков общего характера, тесно связанных с личными качествами (коммуникабельность, креативное мышление, эмоциональный интеллект и другие).

В финале смены участники программы «Наука будущего» получат подтверждающие сертификаты, а победители конкурса лучших проектов будут награждены грамотами.

Смена продлится до 25 октября 2021 года.

Ее организаторами выступают Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет» (Московский Политех) и ВДЦ «Орленок».