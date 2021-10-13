Фото из архива КП

В районе центра Краснодара временно отключат горячую воду. Здесь проведут подключение к новой линии после ремонта теплосетей, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, с полуночи 14 октября до вечера 15 октября без горячего водоснабжения останутся 120 многоэтажек и 20 социальных объектов по улицам им. Суворова, Кубанской Набережной, им. Горького, Постовой. Накануне реконструкцию теплосетей провели на участке «ТЭЦ – Центр города»: отремонтировано более 1,2 километра.

- Пока стоит теплая погода, необходимо выполнить мероприятия по переключению подачи теплоносителя с временной линии на основную. Приносим извинения за доставленные неудобства, это нужно сделать для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения жилых домов, — отметил заместитель главного инженера предприятия Денис Тарасов.