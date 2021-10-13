Срыв отопительного сезона в городах Кубани связывают с неготовностью управляющих компаний

Фото из архива КП

На Кубани срыв отопительного сезона связывают с неготовностью управляющих компаний. Накануне мэр Новороссийска Игорь Дяченко заявил об иске в суд на АТЭК: в городе не отапливаются 200 многоэтажек, 8 садов и 10 школ.

- Все теплосети, котельные и центральные тепловые пункты готовы, тепло подаётся по заявочному принципу. Судебный процесс касается только одной краснодарской котельной для нескольких домов, к тому же, все замечания Ростехнадзора уже были устранены. Стабильному ходу отопительного сезона это не мешает. Причина в том, что готовы не все управляющие компании Краснодара, Новороссийска и других филиалов. У них не подписаны акты готовности и не оплачены полученные ресурсы, - прокомментировали в АТЭК.

Напомним, в Краснодаре накануне заработали 160 котельных. Тепло уже подали в 110 соцобъектов и 593 многоквартирных дома.