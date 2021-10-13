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Общество13 октября 2021 13:10

В Сириусе изменили движение по Морскому бульвару

Здесь планируется разгрузить поток машин и уменьшить аварийность участка
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: instagram.com/andrey_stolyarov_sirius/

Фото: instagram.com/andrey_stolyarov_sirius/

На территории Сириуса в Сочи изменили движение по Морскому бульвару. На участке планируют разгрузить поток машин и снизить аварийность. Об этом накануне сообщил ВРИО главы Сириуса Андрей Столяров в своем Instagram-аккаунте.

- Открыто сквозное движение по Морскому бульвару на пересечении с Триумфальной улицей. Раньше, двигаясь от порта, можно было либо развернуться обратно к порту, либо уйти направо на Триумфальную. Это позволит разгрузить транспортную развязку улиц Перспективной и Триумфальной. Вместе с постоянными пробками из-за нерегулируемого поворота налево в сторону Адлера и Сочи дело осложняется ограниченным обзором из-за крутого изгиба Триумфальной в этом месте, - сказано в публикации.