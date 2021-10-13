Очистные сооружения в Горячем Ключе готовы на 30%

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В Горячем Ключе продолжают строить очистные сооружения. На данный момент их готовность составляет 30%. Об этом сообщил вице-губернатор края Александр Трембицкий.

- Новая станция очистки воды позволит улучшить качество централизованного водоснабжения для более 40 тысяч человек. Чистую воду подадут в четыре школы, восемь детских садов, две детско-юношеские спортшколы, поликлинику, больницу, Дом культуры и ледовый дворец. Открыть объект планируется в следующем году, - отметил Трембицкий.

На станции рабочие залили фундамент под оборудование и укрепили здания. Сейчас на месте обновляются сети электроснабжения, водоснабжения и канализации. Также специалисты поставляют установки для очистки воды.

Вместе с этим в Горячем Ключе ведутся работы на водозаборе в Жидковой Щели. Здесь проводят реконструкцию здания насосной станции.