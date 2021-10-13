Новую линию переработки запустят на Тимашевском молочном комбинате

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На Тимашевском молочном комбинате пройдет обновление: здесь запустят новую линию переработки. Производство начнет изготавливать детский творог в мягкой упаковке: планируется выпускать 6 тысяч штук в час. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Новая линия станет на предприятии 16-й для изготовления продукции и 4-й для детского питания. Обновление производства увеличит число рабочих мест.

– Каждый день на заводе перерабатывают более 400 тонн молока из 15 хозяйств края. Со своей стороны мы предоставляем инвестору весь пакет мер господдержки. Это, в том числе, вклад в будущее района и края, в социальную стабильность жителей, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Напомним, Тимашевский молочный комбинат работает с 2018 года. Здесь ежедневно трудятся 560 сотрудников. А продукцию предприятия поставляют в Южный, Центральный, Северо-Западный регионы, на Урал и в Поволжье.