Краснодарцу грозит до 6 лет лишения свободы за кражу наград и ювелирных украшений

Фото из архива КП

В Краснодаре перед судом предстанет местный житель, похитивший госнаграды и ювелирные украшения. Мужчина украл драгоценности почти на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, 42-летний местный житель проник в квартиру в поселке Пашковском, после чего забрал ордена - два Красной Звезды и Отечественной войны I степени - и ювелирные украшения. Однако это не единственный случай: обвиняемый также похитил золотую цепочку в квартире по улице Невкипелого в Краснодаре. Всего кража оценена в 290 тысяч рублей.

- В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, материалы направлены для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы,- прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.