Иностранные дипломаты смогут посещать торговые площадки и предприятия Кубани

Фото: пресс-служба администрации региона
На Кубани подготовят программу для посещения иностранными дипломатами предприятий региона. Вопрос обсудили накануне на встрече дипломатических представительств в ЮФО.
– Мы открыты для международного сотрудничества с деловыми кругами иностранных государств, в 2019 году состоялось 36 визитов зарубежных делегаций на Кубань, 7 из них возглавили послы. Сегодня, несмотря на коррективы пандемии, важно возвращаться к контактам и встречам как в инвестиционной сфере, так и в области экономического взаимодействия, – отметил вице-губернатор Александр Руппель.
За последние пять лет государствами в производство края инвестировано более 5 миллиардов долларов. На сегодняшний день в регионе работает около 300 компаний с иностранным капиталом. Наиболее потенциальными для экспорта в крае остаются отрасли виноградарства, масла, с/х машиностроения.
Программу посещения иностранными делегациями лучших предприятий края подготовят в течение месяца.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае с 14 октября стартует программа обучения для экспортеров. В текущем году показатель поставки краевой продукции за рубеж вырос на 31%.