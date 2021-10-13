В Краснодаре завершается строительство бассейнового комплекса и корпуса детской краевой больницы

Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодаре продолжается строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы и бассейнового комплекса. Накануне объекты с проверкой посетил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, на объектах начнут подключение инженерных сетей. В больницу уже доставлено более половины оборудования, устанавливать которое будут с 25 октября. Лечебный корпус располагает онкологическим и хирургическим отделениями, помещением для переливания крови, реанимацией и блоком для пересадки костного мозга.

В Дворце водных видов спорта сделано четыре бассейна, тренажерный и разминочный залы, площадки для акробатики и «сухих» трамплинов.

Напомним, накануне после очередной проверки на объектах увеличили количество производимых работ, что позволит завершить возведение в срок. Так, в лечебном корпусе задействовано порядка 400 специалистов, в спорткомплексе – 260.