Авиарейс Сочи - Геленджик могут организовать на Кубани

Фото: telegram-канал Вениамина Кондратьева

В Краснодарском крае может появиться авиарейс Сочи - Геленджик. Он станет вторым внутрирегиональным направлением. Возможность разработки маршрута накануне обсудили губернатор края и гендиректор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.

- В марте мы договорились об открытии нового рейса Сочи - Анапа. По итогам летнего сезона этот маршрут был востребован. Накануне говорили о дальнейшем расширении внутрирегиональных перелетов, например, из Сочи в Геленджик: это позволит туристам посетить разные города за время отпуска. В том числе это удобно и для жителей края, перелет на самолете занимает меньше времени, - написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что выполнение рейсов из Краснодара в Дюссельдорф продлили до марта 2022 года. Полеты осуществляются авиаперевозчиком Eurowings.