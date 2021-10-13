Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Усть-Лабинском районе Кубани

Фото: пресс-служба администрации региона

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края открыли фельдшерско-акушерский пункт. Медицинское помещение появилось в хуторе Согласном. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

В новом пункте оборудованы процедурный, врачебный, прививочный кабинеты. Учтены условия для людей с ограниченными возможностями – установлен пандус и специальная комната.

Напомним, на Кубани с начала 2019 года открыто 39 новых фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году в крае откроют 7 помещений, а до 2025 года планируют оборудовать еще 31.