Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 16:07

Более 3,2 миллиона рублей таможенных платежей скрыл перевозчик яхты на таможне Новороссийска

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Светлана Маковеева

Фото: Светлана Маковеева

В таможне Новороссийска задержан перевозчик, скрывший более 3,2 миллиона рублей таможенных платежей. Мужчина доставлял судно из Турции. Об этом сообщает пресс-служба органа.

Накануне перевозчик зарегистрировал доставку моторной яхты без экипажа для личных нужд. В договоре было указано, что судно не будет использоваться для заработка. Однако сотрудники таможни выяснили: мужчина, будучи капитаном яхты, предлагал платные морские прогулки. Перевозчик нарушил договор, не уплатив при этом более 3,2 миллиона рублей.

- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело за преступление в особо крупном размере. Ему грозит до двух лет лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе Новороссийской таможни.