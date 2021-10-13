Более 3,2 миллиона рублей таможенных платежей скрыл перевозчик яхты на таможне Новороссийска

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В таможне Новороссийска задержан перевозчик, скрывший более 3,2 миллиона рублей таможенных платежей. Мужчина доставлял судно из Турции. Об этом сообщает пресс-служба органа.

Накануне перевозчик зарегистрировал доставку моторной яхты без экипажа для личных нужд. В договоре было указано, что судно не будет использоваться для заработка. Однако сотрудники таможни выяснили: мужчина, будучи капитаном яхты, предлагал платные морские прогулки. Перевозчик нарушил договор, не уплатив при этом более 3,2 миллиона рублей.

- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело за преступление в особо крупном размере. Ему грозит до двух лет лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе Новороссийской таможни.