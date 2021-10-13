Группа ВТБ создала бизнес-направление по климатическому финансированию и развитию торговли на углеродных рынках

Группа ВТБ запустила новое бизнес-направление, которое будет заниматься климатическим финансированием и операциями на углеродных рынках в России и за рубежом. Руководителем направления углеродных рынков и климатического финансирования стал Владимир Литвак, который обладает более чем 25-летним опытом в сфере зеленого финансирования и развития углеродных рынков.

Бизнес-направление объединяет возможности группы ВТБ по финансированию крупных проектов и экспертизу по работе на товарно-сырьевых рынках. Основными направлениями деятельности стали:

«Группа ВТБ активно развивает ESG-финансирование, и запуск отдельного направления стал очередным шагом по расширению нашего присутствия в этой сфере. Мы предлагаем клиентам широкий спектр финансовых ESG-инструментов и услуг и видим, что спрос на них только растет. Углеродные рынки уже доказали свою эффективность в сокращении выбросов парниковых газов и привлечении финансирования в наиболее эффективные проекты и технологии. Эволюция этих рынков станет значительным фактором низкоуглеродного развития России, выполнения Парижского соглашения и достижения Целей в области устойчивого развития. Мы считаем, что без многократного роста оборота глобальных углеродных рынков достижение целей по декарбонизации экономики и общества будет невозможным. Сейчас ВТБ активно занимается разработкой продуктов и инфраструктуры для скорейшего начала работы на углеродных рынках», - сказал руководитель кредитного департамента ВТБ Виталий Бузоверя.

Ранее ВТБ и Московская биржа договорились о совместной работе по формированию рынка торговли углеродными единицами. В рамках соглашения партнеры занимаются подготовкой нормативной базы и требований к продаже квот на выбросы парниковых газов, а также зеленых сертификатов на сокращение углеродного следа в России.