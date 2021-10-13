Председатель ЗСК провел рабочий день в Армавире

Фото: kubzsk.ru

13 октября председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко приехал в Армавир с рабочим визитом. Поездка состоялась в рамках традиционных Дней муниципальных образований в краевом парламенте.

- Председатель ЗСК осмотрел производственные площади компании, учрежденной Алексеем Штаничевым, представителем Совета молодых депутатов Краснодарского края в Палате молодых законодателей при Совете Федерации РФ от ЗСК. Предприятие представляет собой современное автоматизированное мебельное производство, поставляющее продукцию по всей территории страны, - рассказывают в Заксобрании края.

Далее Юрий Бурлачко отправился в малобюджетный спортивный комплекс. Его открыли в сентябре 2019 года. Сегодня здесь работает отделение спортивной гимнастики ДЮСШ №1, в котором занимаются по программам спортивной подготовки более 150 детей.

Фото: kubzsk.ru

- Агропромышленный комплекс в программе был представлен заводом, который специализируется на переработке семян подсолнечника, рафинации и дезодорации масла, является крупным поставщиком растительных масел на российском рынке, - добавляют в ЗСК. - Среди продукции - свыше 10 брендов растительного масла, которые представлены в 10 крупных розничных сетях РФ и экспортируются более чем в 27 стран СНГ, Европы и Азии.

Во время обсуждения директор по маркетингу Кирилл Мельников рассказал о планах по расширению производства. При этом он отметил отсутствие региональной программы по поддержке перерабатывающей промышленности. Юрий Бурлачко поручил профильному комитету изучить ситуацию на предмет целесообразности разработки данной программы.

Кроме того, депутаты и руководители муниципалитета посетили детскую школу искусств им. Героя Труда Кубани, Почетного гражданина города Армавира Г. М. Кандинера.

Фото: kubzsk.ru

- Появление учреждения в 2018 году позволило на 25% повысить охват детей дополнительным эстетическим образованием, - сообщают в ЗСК. - Сейчас здесь занимается почти тысяча ребят.