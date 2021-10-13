На Кубани изменено расписание поездов из-за ремонта путей в двух тоннелях

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На Кубани изменено расписание поездов. Это связано с ремонтом путей в двух тоннелях, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги «РЖД».

Работы запланировано провести с 13 октября по 7 декабря: это касается Среднего и Малого путей в районе станции Индюк на участке Армавир – Белореченская – Туапсе. Рейсы перенаправят на маршрут Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе.

На участке Белореченская – Гойтх пригородные поезда продолжат работу, а на участке Гойтх – Кривенковская перевозить пассажиров будет автотранспорт с учетом того же движения ж/д транспорта.

Пригородные поезда № 6928, 6058, 6932 будут отправляться со станции Гойтх в Белореченскую в 06:55, 18:05 и 20:54, обратно - № 6929, 6047, 6933 в 04:06, 07:29, 18:05.

На время работ будут осуществляться дополнительные рейсы на участке Туапсе – Кривенковская: три раза в сутки - из Туапсе в 05:42, 17:34 и 19:14, из Кривенковской – в 06:34, 18:24 и 20:12.

- Кроме того, введены стоянки на пункте Кирпичное для «Ласточки» № 6015 Краснодар – Имеретинский Курорт в 09:05 с прибытием на станцию Туапсе в 09:24, и «Ласточки» № 6012 Имеретинский Курорт – Краснодар-1 – на остановках Цыпка, Кирпичное и на станции Греческий с прибытием на станцию Туапсе в 20:01, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги РЖД.